Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук перечислил четыре этапа реинтеграции Донбасса. Он высказал свое мнение в эфире телеканала «Украина 24», передает РБК.

По его словам, реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) должна проходить в несколько этапов.

«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — заявил Кравчук. Всего он назвал четыре этапа: прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование исполнительной власти на этих территориях и принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

30 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в ТКГ за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе. Фокин считает, что в регионе отсутствуют признаки войны с Россией, он предложил предоставить особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов, а также предоставление региону особого статуса.