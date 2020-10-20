Украина закупит корабли для баз в Черном море

Власти Украины намерены самостоятельно построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них будут закупаться у других государств. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук в беседе с изданием «Обозреватель».

«Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?» — заявил политик. По его словам, ракетные катера, которые Киев планирует закупить у Великобритании, будут в два раза быстрее, чем у России.

Ранее 20 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев начинает строительство двух военно-морских баз для защиты черноморского региона. Он подчеркнул, что не даст сократить финансирование украинской армии в 2021 году. «В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, "зраду" (измену), что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю это сделать», — сказал Зеленский.