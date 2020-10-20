Кремль отреагировал на заявление Зеленского о новых военных базах

Необходимо уточнить смысл заявления президента Украины Владимира Зеленского о строительстве двух военно-морских баз, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит РИА Новости во вторник, 20 октября.

«С учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», — отметил Песков.

Ранее во вторник украинский президент рассказал, что Киев начинает строительство двух военно-морских баз для защиты черноморского региона.

Между тем адмирал и бывший глава комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов считает, что у Украины «пупок развяжется» содержать сразу две военные базы. Он также предположил, что Киеву придется брать займ у Запада на строительство военных объектов.