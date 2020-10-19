Бывший украинский посол призвал вернуть Крым через Белоруссию

Бывший посол Украины в Минске, бывший представитель Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Бессмертный призвал вернуть Крым через влияние в Белоруссии. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой», передает РИА Новости.

По его данным, в Белоруссии проживает около полумиллиона этнических украинцев, также в стране есть целый районы и регионы, населенные ими. «Меня поражает то, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева есть "Большая Украина", где наши интересы не меньше», — возмутился бывший посол.

Бессмертный подчеркнул, что настаивает на победе в конфликте в Донбассе и на возвращении Крыма. По его словам, полуостров может войти в состав Украины через политику Киева в Белоруссии. «Но для этого нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне», — пояснил Бессмертный.

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Отношения между Белоруссией и Украиной резко ухудшились в последние месяцы. После завершения срока президентских полномочий Александра Лукашенко, который истекает 5 ноября, Украина официально начнет называть его по имени без указания должности. В Белоруссии считают, что власти соседней страны действуют несамостоятельно и это «чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции из-за присоединения полуострова. Военный конфликт в Донбассе вспыхнул в том же году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине. Киев попытался вернуть мятежный регион силой. Украина обвиняет Россию в оккупации неподконтрольных территорий. Москва отвергает претензии.