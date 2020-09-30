Украина официально начнет называть Лукашенко без указания должности

Украина официально начнет называть президента Белоруссии Александра Лукашенко по имени, без указания должности, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает «Европейская правда».

Дипломата спросили, как будут называть Лукашенко после «завершения срока его последней каденции 5 ноября» — «незаконно избранным», «нелегитимным» или иначе, поскольку перед этим во внешнеполитическом ведомстве заявили, что «тайная инаугурация» не означает его признания легитимным президентом Белоруссии.

«Это прекрасные формулировки для медиа и фейсбука. Официальная позиция — Александр Лукашенко», — ответил Кулеба журналисту.

23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили.

МИД Украины назвал Лукашенко нелегитимным президентом. В ответ внешнеполитическое ведомство Белоруссии обвинило руководство соседней страны в несамостоятельности и желании угодить модным трендам.