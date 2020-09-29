МИД Белоруссии отреагировал на встречу Макрона с Тихановской

Министерство иностранных дел Белоруссии отреагировало на встречу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и лидера Франции Эммануэля Макрона, передает БЕЛТА.

Встреча состоялась в Вильнюсе, где в данный момент находится Тихановская. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что повестка визита Макрона в литовскую столицу не удивляет. «Создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», — отметил Глаз.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

Он заявил, что «некие поспешные контакты со странными субъектами» не имеют практического смысла. В дипломатии существуют цивилизованные инструменты, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Они гораздо эффективнее попыток грубого давления и навязывания своей воли соседу, добавил Глаз.

Ранее сообщалось, что Тихановская от имени белорусского народа поблагодарила Макрона за его высказывание о непризнании легитимности президента Александра Лукашенко.

Оппозиционерка также анонсировала свою встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются восьмую неделю.