МИД Белоруссии отреагировал на встречу Макрона с Тихановской

Министерство иностранных дел Белоруссии отреагировало на встречу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и лидера Франции Эммануэля Макрона, передает БЕЛТА.
Встреча состоялась в Вильнюсе, где в данный момент находится Тихановская. Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что повестка визита Макрона в литовскую столицу не удивляет. «Создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения», — отметил Глаз.
Он заявил, что «некие поспешные контакты со странными субъектами» не имеют практического смысла. В дипломатии существуют цивилизованные инструменты, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Они гораздо эффективнее попыток грубого давления и навязывания своей воли соседу, добавил Глаз.
Ранее сообщалось, что Тихановская от имени белорусского народа поблагодарила Макрона за его высказывание о непризнании легитимности президента Александра Лукашенко.
Оппозиционерка также анонсировала свою встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются восьмую неделю.