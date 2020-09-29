Меркель встретится с Тихановской

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сама Тихановская сообщила в интервью RFI.

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель. С кабинетом Ангелы Меркель. А также ряд других встреч в Европе. Часть будет проходить онлайн, часть — лично», — сказала она во вторник, 29 сентября.

Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что такие встречи очень важны для мирного разрешения ситуации в Белоруссии.

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Накануне Тихановская встретилась в Вильнюсе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она поблагодарила его за непризнание легитимности власти Александра Лукашенко.

Ранее Макрон восхитился белорусскими протестующими и призвал Лукашенко добровольно покинуть свой пост. Тот в ответ посоветовал французскому президенту «как опытный политик — незрелому» заняться внутренними делами своей страны.

В Белоруссии восьмую неделю идут массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жесткие разгоны демонстрантов.

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