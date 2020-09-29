Тихановская поблагодарила Макрона за непризнание Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская от имени народа поблагодарила главу Франции Эммануэля Макрона за его высказывание о непризнании легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

По ее словам, поддержка Франции как страны, которая всю свою историю боролась за демократию, очень ценна для Белоруссии.

Тихановская добавила, что белорусы выступают за проведение новых президентских выборов в этом году. Она подчеркнула, что лучшей платформой для переговоров является ОБСЕ. При этом белорусская оппозиция готова говорить со всеми сторонами, в том числе с Россией, о выходе Белоруссии из политического кризиса.

Ранее 29 сентября сообщалось о начале переговоров Тихановской с Макроном в Вильнюсе. По словам оппозиционного политика, европейские страны не должны оставаться равнодушными к происходящему в Белоруссии.

До этого Макрон выразил восхищение участниками акций протестов в Белоруссии и призвал Лукашенко добровольно покинуть свой пост. В ответ Лукашенко посоветовал французскому президенту «как опытный политик — незрелому» заняться внутренними делами своей страны.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

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