Тихановская встретилась с Макроном

Бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Вильнюсе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первой».

Основной темой разговора станет возможность организации переговоров на тему проведения новых президентских выборов в Белоруссии и возможной медиации других стран.

«Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и прозрачных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — заявила Тихановская.

По ее словам, европейские страны не должны оставаться равнодушными к происходящему в Белоруссии.

Ранее Макрон выразил восхищение участниками акций протестов в Белоруссии и призвал президента Александра Лукашенко добровольно покинуть свой пост. В ответ Лукашенко посоветовал французскому лидеру «как опытный политик — незрелому» заняться внутренними делами своей страны.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и с Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

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