Белоруссия и Россия возобновили переговоры по углублению интеграции

Минск и Москва возобновили диалог по дорожным картам для углубления интеграции в рамках Союзного государства. Об этом заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко, сообщает РИА Новости.

По его словам, ранее первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков посещал с визитом Москву, где с вице-премьером России по вопросам евразийской интеграции Алексеем Оверчуком обсуждал принципы работы дорожных карт.

Кроме того, Семашко рассказал, что сторонам удалось существенно продвинуться в понимании цены на российский газ в 2021 году. Найден консенсус в главных вопросах, заявил он.

Активизация белорусско-российских отношений началась вскоре после переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, которые состоялись 14 сентября в Сочи. Тогда стало известно, что Москва предоставит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, Кремль признал легитимность президента соседнего государства.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного государства обсуждается с конца 2018 года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Стороны в общей сложности разрабатывают 31 отраслевую дорожную карту, программа пока окончательно не принята.