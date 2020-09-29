Путин высказался о давлении извне на Белоруссию

Внешнее давление на Белоруссию носит беспрецедентный характер. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Форума регионов России и Белоруссии, сообщает РИА Новости во вторник, 29 сентября.

Глава государства также отметил, что Россию и Белоруссию связывают братские, добрососедские и подлинно союзнические отношения. «Отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — добавил Путин.

25 сентября премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада после выборов президента для Минска крайне важна российская поддержка. Он подчеркнул, что власти высоко ценят поддержку Москвы.

В августе российский лидер заявил, что Беларусь — «может быть, самая близкая нам страна». «Нам, безусловно, небезразлично, что там происходит», — сказал он, комментируя массовые протестные акции после президентских выборов.

Митингующие в Белоруссии требуют отставки действующего президента Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов. Официальный Минск обвиняет в организации протестов западные силы.