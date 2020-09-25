В Белоруссии заявили о важности российской поддержки на фоне давления Запада

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях беспрецедентного давления Запада после выборов президента для Минска крайне важна российская поддержка. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Головченко, России также знакома такая линия поведения со стороны западных стран, и Белоруссия высоко ценит поддержку со стороны Москвы, которую он назвал ближайшим союзником.

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«Не прекращаются до сих пор, пусть уже острота утихла, попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал», — заявил он.

15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости «теснее держаться с нашим старшим братом», отметив, что русские и белорусы — «фактически один народ».

Протесты в Белоруссии продолжаются больше месяца. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам «цветных революций», а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.