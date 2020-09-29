Лукашенко поразмышлял о будущем вместе с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поразмышлял о развитии белорусско-российского сотрудничества в своем выступлении на пленарном заседании VII Форума регионов двух стран. Об этом пишет БЕЛТА.

«Сегодняшний саммит важен для Союзного государства как продолжение диалога, который мы с президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным] начали во время встречи в Сочи в сентябре текущего года. Это еще один важный шаг к укреплению добрососедства и развитию сотрудничества между нашими братскими народами», — сказал Лукашенко.

По его словам, история подтверждает, что «только вместе, сообща» Белоруссии и России удастся добиться значимых результатов в будущем.

Лукашенко считает, что формат регионального взаимодействия весьма эффективен. За шесть лет подписано более 300 соглашений, заключено контрактов на сумму свыше двух миллиардов долларов США. «Это большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Белоруссии и России. Уверен, нынешний саммит по всем позициям не уступит предыдущим», — отметил белорусский президент.

Он заявил о нацеленности на взаимовыгодное сотрудничество с Россией, подчеркнув при этом важность выполнения обеими сторонами взятых на себя обязательств.

Активизация белорусско-российских отношений началась вскоре после переговоров Лукашенко с Путиным, которые состоялись 14 сентября в Сочи. Тогда стало известно, что Москва предоставит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, Кремль признал легитимность президента соседнего государства.