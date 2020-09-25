Лукашенко призвал «не париться» и вспомнить о Питере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал развивать сотрудничество с Ленинградской областью во время встречи с губернатором российского региона Александром Дрозденко. Об этом пишет БЕЛТА.

Лукашенко напомнил про исторические связи Белоруссии и Ленинградской области. Он рассказал, что в послевоенные годы ленинградцы участвовали в восстановлении Минска, строительстве столичного метро и помогали развивать белорусскую науку: «Куда ни кинь, все связано с Питером».

«Наши возможности вы хорошо знаете, мы очень заинтересованы с вами сотрудничать. Когда у нас не получается с Москвой, я всегда своим говорю: "Чего вы паритесь. В Питере живет больше пяти миллионов человек, а еще возьмите Ленинградскую область — огромное количество людей. Нам достаточно для того, чтобы закрыть весь товарооборот с Российской Федерацией, если мы наладим хорошее сотрудничество"», — сказал он.

Лукашенко поблагодарил Дрозденко за то, что власти Ленинградской области отзываются на просьбы белорусского руководства: «Мы с вами сотрудничали и будем сотрудничать».

Ранее 25 сентября Лукашенко предложил российской стороне построить в Ленинградской области совместный морской порт. При этом осуществлять проект он собрался на деньги, сэкономленные во время строительства Белорусской АЭС. Сама станция возводится за счет российского кредита в размере десяти миллиардов долларов. Порт в России Лукашенко понадобился из-за конфликта с прибалтийскими республиками, которые возмутились событиями в Белоруссии после президентских выборов 9 августа.