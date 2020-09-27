Посол России в Белоруссии объяснил отказ Европы признать легитимность Лукашенко

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев назвал вмешательством во внутренние дела Белоруссии реакцию ряда европейских государств на инаугурацию президента республики Александра Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

«Веди себя так, чтобы не заступать за определенную черту, чтобы не вмешиваться во внутренние дела независимого и суверенного государства», — объяснил посол. Он добавил, что заявления стран Европы являются примером недобросовестного отношения, нарушения партнерских отношений и вмешательства во внутренние дела страны, а также попыткой дать оценки, которые «суверенное государство не заслуживает».

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Как отметил Мезенцев, он думает, что европейские коллеги это слышат и понимают, и что будут поступать более выверенно и спокойно.

Ранее представитель президента России Дмитрий Песков также заявил, что отказ признать легитимность Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии свидетельствует о косвенном вмешательстве в дела республики.

23 сентября сообщалось, что Лукашенко тайно вступил в должность президента. Церемония прошла во Дворце Независимости в условиях секретности. Сотрудников СМИ и представителей общественности о мероприятии не уведомили. Лукашенко назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы. На этом фоне в разных городах Белоруссии прошли акции протеста, более 250 человек были задержаны.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.