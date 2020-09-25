Япония оценила инаугурацию Лукашенко

Власти Белоруссии провели церемонию инаугурации президента Александра Лукашенко, не приложив никаких попыток для национального диалога, что не способствует улучшению ситуации в стране. Об этом говорится в оценке японского МИД на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что, несмотря на неоднократные призывы международного сообщества, в том числе Японии, в Белоруссии продолжают задерживать граждан, которые выражают мирный протест. Токио на этом фоне настоятельно призывает белорусские власти немедленно прекратить делать это и начать национальный диалог.

Ранее сообщалось, что Великобритания накажет представителей власти в Белоруссии, которые, по мнению Лондона, грубо нарушают права человека. В Лондоне назвали инаугурацию Лукашенко мошеннической и готовят санкции, согласно «поправке Магнитского».

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

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