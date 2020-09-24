Британия накажет власти Белоруссии после «мошеннической инаугурации» Лукашенко

Великобритания накажет представителей власти в Белоруссии, которые, по мнению Лондона, грубо нарушают права человека. Об этом заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает ТАСС.

«Учитывая мошенническую инаугурацию [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции, согласно "поправке Магнитского"», — сказал министр. Рааб добавил, что работа будет координироваться с США и Канадой.

«Поправка Магнитского» была принята к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег британским парламентом в 2018 году и позволяет замораживать активы и отказывать в визах лицам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Это произошло из-за позиции Кипра, который намерен добиться одновременно введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. Известно, что после провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государств.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

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