США введут санкции против Белоруссии вместе с Евросоюзом и Британией

США и Евросоюз собираются совместно объявить о введении санкций против Белоруссии на следующей неделе. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает ТАСС.

«Я активно контактирую с моими европейскими коллегами, сейчас это Евросоюз и Великобритания, а также канадская сторона. Мы стремимся к тому, чтобы сделать скоординированное заявление», — сказал американский дипломат.

17 сентября Европарламент поддержал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и других лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов главы республики и репрессии в стране. Окончательное решение примет Совет Евросоюза.

До этого сообщалось, что США рассматривают дополнительные санкции против Белоруссии из-за ареста члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой. Госсекретарь США Майк Помпео тогда обратился к властям Белоруссии с призывом «покончить с насилием в отношении собственного народа, освободить всех несправедливо задержанных».

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

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