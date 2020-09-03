США пригрозили России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Отношения США и России ухудшатся в случае «открытого силового вмешательства» Москвы в ситуацию в Белоруссии. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент, передает ТАСС.

«Если они [власти РФ] думают, что отношения с нами, американо-российские отношения, последние четыре года были тяжелыми, то они могут стать еще хуже», — заявил политик.

По словам Кента, открытое военное вмешательство является «наихудшим сценарием» как для Белоруссии, так и для России.

Политик также добавил, что ОБСЕ — это «естественный посредник» между белорусскими властями и оппозицией, так как структура подходит для решения некоторых проблем в республике.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По данным ЦИК, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжаются уже несколько недель. Первые акции жестко разгонялись, были задержаны журналисты, в том числе из России. Они рассказали об избиениях со стороны силовиков.