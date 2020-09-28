Лукашенко порассуждал о колючей проволоке на границе Белоруссии и России

Белоруссия готова развивать сотрудничество с Псковской областью не только из-за меркантильных экономических интересов, но и духовной близости между белорусами и русскими, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором российского региона Михаилом Ведерниковым. Об этом пишет БЕЛТА.

По словам президента, экономические отношения будут всегда развиваться, если «люди к этому стремятся душой и сердцем».

«Вы у нас бываете. Бывайте чаще. Вам-то ни виз не надо, ни самолетов, ни разрешений на пересечение границы. Псковской, Смоленской, Брянской областям — тут мы и запретить им не можем. Даже если кто-то колючую проволоку натянет между нашими государствами на границе, наши люди все равно найдут соответствующие ходы, чтобы попасть в Белоруссию и наоборот. И слава богу. Я не думаю, что до этого когда-нибудь дойдет», — порассуждал Лукашенко.

Он отметил, что в последнее время регулярно встречается с главами российских регионов, чтобы активизировать с ними сотрудничество. Псковской области Лукашенко предложил автомобильную технику и лифтовое оборудование, продукцию агропромышленного комплекса, а также технологии в области сельского хозяйства.

25 сентября Лукашенко во время встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко предложил российской стороне построить под Санкт-Петербургом совместный морской порт. При этом осуществлять проект он собрался на деньги, сэкономленные во время строительства Белорусской АЭС.

Встречи Лукашенко с главами российских регионов начались вскоре после его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 14 сентября в Сочи. Тогда стало известно, что Москва предоставит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, Кремль признал президента соседнего государства легитимным.