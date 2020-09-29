Белоруссия ввела ответные санкции против Прибалтики

Белоруссия 29 сентября вводит ответные санкции против стран Прибалтики. Об этом сообщил МИД республики, передает РИА Новости.

Ответ носит симметричный характер. Санкционные списки чиновников из Латвии, Литвы и Эстонии включают более 100 человек от каждой страны.

«Сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей, — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. — Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран».

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31 августа страны Прибалтики объявили персонами нон грата президента Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников, которые, по мнению трех республик, ответственны за фальсификацию выборов и насилие в отношении мирных протестующих.

25 сентября санкционные списки, которые составили Литва, Латвия и Эстония, были расширены. Каждая страна включила в свой перечень около 100 человек. Сообщалось, что под санкции попали пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Лукашенко обещал поставить на место «зажравшуюся Литву» и утверждал, что прибалтам приказали выступить против Белоруссии. «Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — отметил президент.

В Белоруссии восьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов. Первые акции жестко разгонялись.