Латвия и Эстония обнародовали новые санкционные списки в отношении Белоруссии

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии обнародовали новые расширенные санкционные списки в отношении Белоруссии, передает ТАСС.

Рига включила в перечень 101 должностное лицо, Таллин — 98. Как передает Tut.by, в латвийский список попали пресс-секретарь президента Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, вице-премьер Анатолий Сивак, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, губернатор Минской области Александр Турчин, командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба.

Эстонский МИД заявил, что в санкционный список вошли люди, сыгравшие «ключевую роль в фальсификации результатов выборов и в применении насилия против мирных демонстрантов».

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Глава внешнеполитического ведомства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что выборы 9 августа «не были ни свободными, ни справедливыми».

31 августа страны Прибалтики объявили персонами нон грата Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников. 24 сентября представитель литовского президента Антанас Бубнялис заявил, что в санкционные списки попадут еще более 100 человек, в том числе судьи, сотрудники белорусских силовых ведомств и администрации Лукашенко. Всем им, в частности, планируется запретить въезд в страны Прибалтики.

По данным ЦИК Белоруссии, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал на выборах 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты граждан, не согласных с официальными результатами. Демонстрации продолжаются седьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись.