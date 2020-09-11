Литва заявила о недостаточной поддержке Западом белорусов

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о недостаточной поддержке Западом белорусов, протестующих против президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает Delfi.

Науседа отметил, что крупные западные державы пока только думают о введении санкций против белорусских властей. «Между тем балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина Лукашенко», — напомнил он.

По его мнению, санкционный список без Лукашенко «достоин лишь улыбки», поскольку другие белорусские чиновники «не являются самостоятельными исполнителями». Лукашенко несет ответственность за то, что белорусская экономика стала полностью зависимой от России, и он больше не может «балансировать между Востоком и Западом», уверен Науседа.

Запад может помочь гражданскому обществу Белоруссии и обсудить экономическую программу для страны на случай ухода Лукашенко. «Сегодня мы должны об этом дискутировать. Поэтому я отмечаю недостаточную роль Запада и предложил бы брать пример с государств региона, которые демонстрируют лидерство в этом вопросе», — заявил президент Литвы.

Ранее сейм Литвы признал оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую законным президентом Белоруссии. Депутаты также призвали ввести дополнительные санкции против России в случае попыток Москвы «ограничить суверенитет» республики.

В Белоруссии более месяца идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.