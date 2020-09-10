Сейм Литвы призвал к санкциям против России из-за Белоруссии

Сейм Литвы 10 сентября принял резолюцию, в которой призвал международную общественность отреагировать на происходящее в Белоруссии, сообщает Delfi.

Среди авторов оказались спикер сейма Викторас Пранцкетис и глава МИД Линас Линкявичюс. В резолюции президент Белоруссии Александр Лукашенко назван незаконным руководителем. Литовские депутаты предлагают оценивать любые его действия по заключению новых соглашений с Россией как преступление против народа и фактическую аннексию.

Сейм призывает Москву не вмешиваться в дела Белоруссии. Если же будут иметь место попытки «ограничить суверенитет страны против воли белорусского народа», нужно применить дополнительные санкции против России и представителей белорусской власти.

Член консервативной фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Жигимантас Павиленис, представивший резолюцию, заявил, что Лукашенко «по существу завершает продажу» Белоруссии.

«Завершаются переговоры с Россией по последним статьям Союзного договора, после которых от страны ничего не останется — лишь бутафорское государство с несколькими вывесками за границей. Мы не можем это допустить», — заявил он.

Ранее Линкявичюс сказал, что Россия хочет «быстрее присоединить» Белоруссию.

Прибалтика уже ввела санкции против белорусских чиновников, в том числе Лукашенко. Он обещал поставить «зажравшуюся» Литву на место.

В Белоруссии более месяца идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.