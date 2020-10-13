Украина захотела присоединиться к санкциям ЕС против Лукашенко

Украина захотела присоединиться к санкциям, которые Евросоюз вводит против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «Европейская правда».

Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассмотрит этот вопрос после окончательного завершения процедуры введения санкций непосредственно Евросоюзом.

Ранее в ЕС дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и Лукашенко. Глава европейской дипломатии Жозеп Борель понадеялся, что меры в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого ушло полтора месяца.

В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Тогда Лукашенко не попал в санкционный список. Вскоре после этого Минск объявил, что вводит ответные меры.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.