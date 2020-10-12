В ЕС объяснили возможное введение персональных санкций против Лукашенко

В Евросоюзе объяснили возможное введение персональных санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в ЕС считают, что Лукашенко не готов к диалогу с оппозицией. По мнению представителей объединения, белорусский лидер не пойдет на мирное урегулирование кризиса в республике.

Боррель также рассказал, что в ЕС дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который может войти и Лукашенко. Он понадеялся, что меры в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого ушло полтора месяца.

В начале октября лидеры государств ЕС ввели санкции против официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Тогда Лукашенко не попал в санкционный список. Вскоре после этого Минск объявил, что вводит ответные меры.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.