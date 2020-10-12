В Евросоюзе собрались ввести санкции против Лукашенко

Главы МИД стран Евросоюза договорились о введении санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный документ ЕС .

Дипломаты собрались на встречу в Люксембурге и пришли к соглашению, которое предусматривает ограничительные меры, если ситуация в Белоруссии не изменится к лучшему.

«ЕС подтверждает свою готовность к дополнительным ограничительным мерам против организаций и высокопоставленных лиц, включая Александра Лукашенко, если ситуация не улучшится», — приводит агентство текст вывода, к которому пришли участники встречи.

В том же документе говорится, что блок европейских стран сократит свое сотрудничество с белорусским государством и будет больше концентрироваться на работе с гражданским обществом.

Совместное заявление глав МИД анонсировали тремя днями ранее: 9 октября сообщалось, что ЕС расширит список санкций против властей Белоруссии.

Ранее лидеры государств ЕС согласовали введение санкций против официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Лукашенко в санкционный список не попал. Минск объявил, что вводит ответные санкции.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.

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