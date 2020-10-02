Украина заявила о намерении присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии

Киев намерен присоединиться к принятым Евросоюзом санкциям против официальных лиц Белоруссии, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает украинская служба «Би-би-си».

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«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом [санкционном] списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, поскольку здесь уже речь идет о вопросе последовательности политики», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел в действие санкции против Белоруссии. Они коснутся 40 белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом президент Александр Лукашенко в санкционный список не вошел.

Белоруссия ввела санкции против Евросоюза в качестве ответной меры. Москва автоматически присоединилась к санкциям республики в отношении стран Запада.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются восьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись.

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