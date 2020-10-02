Россия присоединилась к ответным санкциям Белоруссии против стран Запада

Москва автоматически присоединилась к ответным санкциям Белоруссии в отношении стран Запада. Об этом говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой.

В заявлении указывается, что ограничительные меры начинают применяться на российской территории автоматически «в соответствии с союзническими обязательствами» стран.

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Дипломат подчеркнула, что в Москве расценивают решение Евросоюза ввести санкции «как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти», в то время как они стараются нормализовать обстановку в стране. Таким образом вместо содействия Брюссель «пошел на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Белоруссии», указала Захарова.

Белоруссия со 2 октября ввела санкции против Евросоюза в качестве ответной меры.

В этот же день Брюссель ввел в действие свои меры против Белоруссии. Они коснутся 40 белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом президент страны Александр Лукашенко в санкционный список не вошел.

Вслед за ЕС санкции в отношении восьми официальных лиц Белоруссии ввели и США.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются восьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись.