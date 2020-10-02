Евросоюз не включил Лукашенко в санкционный список

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз не включил президента Белоруссии Александра Лукашенко в санкционный список за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Ограничения коснутся порядка 40 белорусских чиновников.

В конце сентября МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Это произошло из-за позиции Кипра, который намерен был вместе с этим добиться введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.