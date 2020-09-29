Великобритания ввела санкции против Лукашенко и его сына

Великобритания ввела санкции против белорусского президента Александра Лукашенко, его сына Виктора и других лиц, причастных к серьезному нарушения прав человека в Белоруссии. Об этом говорится на сайте британского МИД.

Известно, что под новые ограничения также попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, а также командир минского ОМОН Дмитрий Балаба.

Отмечается, что санкции введены в рамках независимого режима санкций (Global Human Rights sanctions regime). Попавшим в черные списки будет запрещен въезд в Соединенное Королевство, а их активы будут заморожены.

«Режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Беларуси в свете сфальсифицированных выборов», — говорится в сообщении посольства в Telegram.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Это произошло из-за позиции Кипра, который намерен добиться одновременно введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. Известно, что после провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государств.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.

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