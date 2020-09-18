Литва понадеялась на введение санкций против Белоруссии в ближайшие дни

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что Европейский союз введет санкции в отношении Белоруссии в ближайшие дни, передает ТАСС.
С таким заявлением глава МИД выступил в пятницу, 18 сентября, на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.
На вопрос, последуют ли санкции в течение следующего месяца, Линкявичюс ответил: «Нет, нет, нет. Это должно быть быстрее. Откровенно говоря, я считаю, что это должно быть даже на следующей неделе. Надеюсь».
Накануне Европарламент поддержал введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко и других лиц, «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии». Окончательное решение примет Совет ЕС.
Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Запад в недостаточной поддержке протестующих белорусов.
Прибалтика уже ввела санкции против белорусских чиновников, в том числе Лукашенко. Он же пообещал поставить «зажравшуюся» Литву на место.
В Белоруссии шестую неделю идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгонялись.