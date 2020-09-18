Литва понадеялась на введение санкций против Белоруссии в ближайшие дни

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что Европейский союз введет санкции в отношении Белоруссии в ближайшие дни, передает ТАСС.

С таким заявлением глава МИД выступил в пятницу, 18 сентября, на семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

На вопрос, последуют ли санкции в течение следующего месяца, Линкявичюс ответил: «Нет, нет, нет. Это должно быть быстрее. Откровенно говоря, я считаю, что это должно быть даже на следующей неделе. Надеюсь».

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