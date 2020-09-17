Лукашенко отреагировал на непризнание Европарламентом итогов выборов

Белоруссия не нуждается в признании итогов прошедших президентских выборов другими странами, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам белорусского лидера, выборы состоялись, и они законны. «Сегодня они подключили еще одну, как они считают, термоядерную бомбу. "Взорвали". В Брюсселе не то Европарламент, не то Евросовет подключился к этому и также не признал наши выборы», — отметил глава республики.

Ранее Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко. «Полностью поддерживаем санкции Евросоюза против лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии в Белоруссии. В том числе Александра Лукашенко», — говорится в документе законодательного органа альянса. Окончательное решение будет принимать Совет Евросоюза.

После президентских выборов в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов, произошли столкновения с силовиками, в ходе которых пострадали десятки людей.