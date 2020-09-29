Еще одна страна ввела санкции против Лукашенко

Еще одна страна — Канада — ввела санкции против белорусского президента Александра Лукашенко, его сына Виктора и некоторых членов правительства республики. Об этом свидетельствует сообщение британского МИД, переданное РИА Новости.

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Отмечается, что Канада пошла на этот шаг одновременно с Великобританией. Санкции вводят за нарушения прав человека.

О том, что Лондон ввел новые меры, сообщалось ранее 29 сентября. Попавшим в черные списки будет запрещен въезд в Соединенное Королевство, а их активы будут заморожены.

В конце сентября также стало известно, что главы МИД стран Евросоюза не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии. Это произошло из-за позиции Кипра, который намерен добиться одновременно введения ограничительных мер в отношении Турции в связи с планами Анкары по добыче природного газа в Восточном Средиземноморье. После провала переговоров на уровне дипломатов вопрос будут обсуждать лидеры государств.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

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