СВР получила данные о готовящейся в Белоруссии провокации

Служба внешней разведки (СВР) России получила данные о готовящейся в Белоруссии резонансной провокации. Об этом заявил глава ведомства Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
По его словам, у экстремистски настроенных противников нынешней власти Белоруссии, которые укрываются в настоящее время за пределами республики, зреет «план резонансной провокации». Он предполагает арест, ранение или даже убийство одного из авторитетных священнослужителей Римско-католической церкви, отметил Нарышкин. По его словам, эта провокация подстегнет католиков участвовать в уличных протестах и повысит среди них антиправительственные настроения.
Глава СВР рассказал об участии в подготовке протестов в Белоруссии Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и Пентагона. По его словам, США используют «самые нечистоплотные методы» для раскачивания ситуации в Белоруссии. В частности, отметил Нарышкин, американский Госдеп подключает к протестам в республике экстремистские элементы.
В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Митингующие сообщали о неоднократных насильственных действиях при задержании.
Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методике цветных революций. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.