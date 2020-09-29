Глава СВР заявил об участии инструкторов ЦРУ в подготовке протестов в Белоруссии

В подготовке протестов в Белоруссии участвуют Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и Пентагон. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

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По его словам, США используют «самые нечистоплотные методы» для раскачивания ситуации в Белоруссии. В частности, отметил Нарышкин, американский Госдеп подключает к протестам в республике экстремистские элементы.

В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые акции протеста. Их участники требуют отставки Александра Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Митингующие сообщали о неоднократных насильственных действиях при задержании.

Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать по методике цветных революций. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.