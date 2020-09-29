Лукашенко вспомнил святое для белорусов и русских событие

В Белоруссии и России трепетно относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Об заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«По праву гордимся тем, что белорусы и россияне вместе с другими народами СССР внесли решающий вклад в Победу над фашизмом. Поэтому мы сегодня вспоминаем святое для всех нас событие — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», — заявил белорусский лидер.

Он напомнил о колоссальных потерях, которые понесли белорусы и русские во время войны.

Лукашенко считает, что фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества и несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов. Он предложил передать молодежи эстафету памяти, используя современные технологии, чтобы молодым людям не «навязали ложные ценности».

«Мы не можем спокойно наблюдать за попытками отдельных стран переписать историю, умаляя подвиг советского народа, ставя под сомнение решающий вклад Советского Союза в Победу над фашистской Германией и ее союзниками», — подчеркнул Лукашенко.

Президент поблагодарил российских коллег за проявленную на площадке Межпарламентского союза инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом — Всемирным мемориалом человечества.

Активизация белорусско-российских отношений началась вскоре после переговоров Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись 14 сентября в Сочи. Тогда стало известно, что Москва предоставит Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, Кремль признал легитимность президента соседнего государства.