Глава СВР назвал главную цель дела Навального

Главной целью раскручивания дела Алексея Навального западными странами является блокировка строительства «Северного потока-2». Такое мнение во вторник, 22 сентября, высказал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По словам Нарышкина, в последнее время СВР фиксирует активные попытки некоторых стран Запада раскрутить ситуацию с Навальным и добиться блокировки газопровода в качестве наказания для России. Подобную активность глава службы назвал примером недобросовестной конкуренции за европейский рынок газа.

«Вашингтону крайне важно добиться закрытия этого проекта, который ставит под вопрос планы Белого дома по наращиванию поставок американского СПГ в Европу», — пояснил Нарышкин.

При этом он выразил надежду, что Евросоюз в преддверии зимы все-таки будет полагаться на здравый смысл. «Думается, что члены ЕС не будут действовать в отношении "Северного потока-2" по принципу "Назло бабушке отморожу уши"», — отметил директор СВР.

Ранее в сентябре американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США создадут коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода «Северный поток-2». Он также отмечал, что Вашингтон может подготовить ответ на ситуацию с Навальным.

До этого Европейский парламент (ЕП) принял резолюции по Навальному. Европейские власти потребовали ужесточить санкции против России и остановить строительство «Северного потока-2». Документ носит рекомендательный характер.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Европу по дну Балтийского моря. В настоящее время он построен более чем на 90 процентов. Газопровод должны были сдать еще в 2019 году, однако у проекта возникли проблемы сначала из-за позиции Дании, а затем в связи с санкциями США. В результате завершение строительства перенесли на горизонт 2021 года.