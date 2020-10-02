Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии

Лидеры стран Евросоюза согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете.

Представитель делегации одной из европейских стран в Евросовете подтвердил согласование ограничений. Они будут введены в отношении официальных белорусских лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране.

Информацию о согласовании санкций также подтверждает РИА Новости со ссылкой на источники агентства AFP. Отмечается, что решение было разблокировано, так как свою позицию по этому поводу изменил Кипр. Ограничения касаются порядка 40 белорусских чиновников, уточняет агентство.