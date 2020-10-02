Белоруссия ввела санкции против Евросоюза

Белоруссия со 2 октября вводит санкции против Евросоюза в качестве ответной меры. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны, передает «Sputnik Беларусь».

Минск выступает против развития конфронтации, но не может не реагировать на недружественные действия, пояснили в министерстве.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — заявил МИД.

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Белоруссия не будет публиковать свой санкционный перечень «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой». При этом Минск утверждает, что единый список невъездных лиц будет действовать в рамках интеграционных объединений с участием республики.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Они будут приняты в отношении официальных лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом президент Александр Лукашенко в санкционный список не вошел.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются восьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись.