Белоруссия ввела санкции против Евросоюза

Белоруссия со 2 октября вводит санкции против Евросоюза в качестве ответной меры. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны, передает «Sputnik Беларусь».
Минск выступает против развития конфронтации, но не может не реагировать на недружественные действия, пояснили в министерстве.
«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — заявил МИД.
Белоруссия не будет публиковать свой санкционный перечень «в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой». При этом Минск утверждает, что единый список невъездных лиц будет действовать в рамках интеграционных объединений с участием республики.
Ранее сообщалось, что лидеры стран Евросоюза согласовали введение санкций против властей Белоруссии. Они будут приняты в отношении официальных лиц, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. При этом президент Александр Лукашенко в санкционный список не вошел.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются восьмую неделю. Первые акции жестко разгонялись.