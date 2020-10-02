Белоруссия пригрозила Евросоюзу разрывом дипломатических отношений

Министерство иностранных дел Белоруссии пригрозило Евросоюзу возможным разрывом дипломатических отношений, передает «Sputnik Беларусь».

МИД заявил, что дальнейшая раскрутка Европейским союзом «санкционного маховика» может привести к серьезным последствиям. «Например, к выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — отметили в ведомстве.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

Минск призвал ЕС удвоить совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией, международной преступностью, терроризмом и пандемией коронавируса. «Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" вами», — добавил МИД.

Белоруссия утверждает, что введенные Евросоюзом санкции отразятся на обычных гражданах: «их безопасности, благосостоянии и экономике».

Лидеры государств Евросоюза согласовали введение санкций против официальных лиц Белоруссии, причастных, по мнению ЕС, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Президент Александр Лукашенко в санкционный список не попал. Минск объявил, что вводит ответный санкционный список.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80 процентами голосов. По всей стране восьмую неделю продолжаются массовые протесты. Первые акции жестоко подавлялись.