Лукашенко призвал жестко отстаивать права Белоруссии на международной арене

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал МИД республики и работников посольств жестко отстаивать права страны на международной арене. Об этом сообщает БЕЛТА.

«К сожалению, продолжаются попытки Запада раскачать нас. Почерк все тот же: политическое, экономическое и особенно информационное давление», — заявил он.

Лукашенко уверен, что среди граждан граничащих с Белоруссией стран есть много сторонников сотрудничества с Минском и надо направить усилия, чтобы объяснить гражданскому обществу Польши, Литвы и Украины пагубность того конфронтационного пути, который выбирают их политики. «Надо им показывать, что они могут потерять», — подчеркнул он.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Центризбирком заявил, что Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, получил 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются по сей день.

Первые акции протеста жестко разгонялись. Оппозиция создала Координационный совет для трансфера власти. Большинство членов его президиума арестованы или покинули Белоруссию. Европарламент поддержал введение санкций против Лукашенко и других должностных лиц, «ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессии». Сам Лукашенко утверждает, что за происходящим в стране стоит Запад.