ЕС расширит санкции против Белоруссии

Евросоюз (ЕС) расширит список санкций против властей Белоруссии: об этом главы МИД стран ЕС объявят на встрече 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

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«Скорее всего министры примут выводы по Белоруссии, я не могу это гарантировать. Мы повторим нашу позицию, что Лукашенко не является легитимным победителем выборов. Будет сделано объявление о том, что мы работаем над новым санкционным списком», — заявил журналистам источник.

Он добавил, что ЕС все еще настаивает на диалоге власти и оппозиции в бывшей советской республике.

Ранее лидеры государств ЕС согласовали введение санкций против официальных лиц Белоруссии, причастных, по их мнению, к фальсификациям выборов и нарушениям прав человека. Лукашенко в санкционный список не попал. Минск объявил, что вводит ответные санкции.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые акции протеста. Участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства.