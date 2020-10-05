Страны ЕС отозвали часть послов в Белоруссии

Часть послов стран Европейского союза в Белоруссии отзываются на консультации, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в своем Twitter-аккаунте.

«По согласованию с EEAS (Европейская служба внешних связей — прим. «Ленты.ру») и странами-членами ЕС мы приняли решение отозвать на консультации часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь», — сообщил Рау. При этом он не стал уточнять, отзывается ли посол Польши в Белоруссии.

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