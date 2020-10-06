Украина отказалась разрывать дипотношения с Белоруссией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит оснований разрывать дипломатические отношения с Белоруссией или понижать дипломатические присутствие в соседней стране до уровня временного поверенного, как в случае с Россией. Об этом он рассказал в интервью «ВВС News Україна».

По его словам, официальная позиция Украины состоит в сворачивании официальных контактов с белорусской стороной. Однако отказываться от коммуникации на уровне диппредставителей власти не собираются, заверил министр.

Говоря об экономическом взаимодействии, Кулеба пообещал, что Украина не планирует «атаковать» и делать Белоруссии «еще хуже». При этом он подтвердил, что украинские власти намерены присоединиться к санкциям Европейского союза (ЕС), так как «в этой ситуации важно действовать единым фронтом».

2 октября сообщалось, что Евросоюз ввел в действие санкции против Белоруссии. Они коснутся 40 белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Президент Александр Лукашенко в санкционный список не вошел.

Отношения между Белоруссией и Украиной резко ухудшились в последние месяцы. После завершения срока президентских полномочий Лукашенко, который истекает 5 ноября, Украина официально начнет называть его по имени без указания должности. В Белоруссии считают, что власти соседней страны действуют несамостоятельно и это «чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества».

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