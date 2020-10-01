Украина увидела российский «эпистолярный жанр» в риторике белорусских властей

Украина отвергает все обвинения во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Украины.

Дипломаты выразили обеспокоенность в связи с «продолжением репрессий» против участников мирных протестов в соседней стране. «Соблюдение норм международного права и основополагающих прав человека является неотъемлемой составляющей межгосударственных отношений Украины с любым другим государством», — указывается в сообщении.

Материалы по теме Протесты по красоте Белорусы изобретают новые способы борьбы с властью. Для этого им даже не надо выходить на митинги «Его режим враждебен всем» Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что видят в «отчаянной риторике» белорусских властей присущий российским дипломатам «эпистолярный жанр».

Ранее 1 октября МИД Белоруссии заявил о дефиците доверия в отношениях с Украиной. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что «нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков» породил объективные сомнения «в искренности их заявлений о дружбе».

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко официально начнут называть без указания его должности. Он пояснил, что прошедшая инаугурация Лукашенко была нелегитимной. Белоруссия в ответ обвинила Украину в несамостоятельности и желании угодить модным трендам.