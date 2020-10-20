Российский адмирал прокомментировал планы Киева построить новые военные базы

У Украины нет ни денег на новые морские базы, ни кораблей для них. Так планы Киева о строительстве двух военно-морских баз прокомментировал бывший глава комитета Госдумы по обороне, адмирал Владимир Комоедов. Его цитирует РИА Новости во вторник, 20 октября.

«У Украины пупок развяжется содержать сразу две военные базы. Своими силами они вряд ли способны их построить — речь идет не только о строительстве, но и об обслуживании баз, а это огромные средства», — сказал он.

По словам адмирала, Украине придется брать на эти цели кредиты у Запада. Комментируя возможное место базирования объектов, он предположил, что одна из новых баз может быть размещена в районе Скадовска.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев начинает строительство двух военно-морских баз для защиты черноморского региона. Зеленский заверил, что не даст сократить финансирование украинской армии в 2021 году.