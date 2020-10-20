Зеленский пообещал «безопасную реинтеграцию» Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал провести «безопасную реинтеграцию» Крыма и Донбасса. Трансляция выступления главы государства в Верховной Раде доступа на YouTube.

По его словам, все украинцы должны понимать, что будет «после освобождения и возвращения временно оккупированных территорий». «Достигнув мира, мы начнем безопасную реинтеграцию, используя успешный международный опыт», — сказал Зеленский.

Он анонсировал принятие пакета законов для переходного периода, в том числе об амнистии. Она коснется украинских граждан, «на чьих руках нет крови и которые сейчас сами фактически находятся в заложниках у оккупантов». «Им нужен четкий сигнал: не стоит бояться, достойное будущее — только с Украиной», — заявил Зеленский.

Крым вошел состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость, Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в оккупации Крыма и части Донбасса.