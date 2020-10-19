Зеленский выступит с обращением к украинцам на тему Крыма и Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 20 октября, выступит с обращением к гражданам с трибуны Верховной Рады, сообщает Obozrevatel.

Выступление будет посвящено нескольким темам. Зеленский призовет всех соблюдать правила защиты от коронавируса и разъяснит, зачем нужен новый экономический подход к ситуации в Донбассе. Кроме того, будет акцент на вопросе о Крыме и развитии вооруженных сил.

«Мы создаем формат "Крымская платформа". Это координация международных усилий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова. Я уже предметно обсудил эту инициативу со странами Европейского союза, Великобританией, Канадой, Турцией», — цитирует издание тезисы из выступления Зеленского.

Украинский лидер также скажет о начале строительства двух военно-морских баз «для защиты черноморского региона».

Ранее Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса 25 октября в ходе местных выборов.

Известно, что избирателям планируется задать пять вопросов: о введении пожизненного заключения за коррупционные преступления, создании свободной экономической зоны в Донбассе, сокращении числа депутатов Рады, легализации медицинской марихуаны и использовании гарантий безопасности, данных Украине по Будапештскому меморандуму.

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Зеленский хочет легализовать наркотики в стране.