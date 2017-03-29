Адмирал Комоедов оценил угрозу от американских кораблей в Черном море

Крылатые ракеты «Томагавк», установленные на военных кораблях США, имеют высокий разрушительный потенциал. Об этом рассказал бывший глава комитета Госдумы по обороне, адмирал Владимир Комоедов в беседе с «Лентой ру».

«Это оперативно-стратегическое летальное оружие. Летит такая ракета, огибая сушу, и попадает, как говорится, в форточку», — сказал Комоедов. Так он прокомментировал слова замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира о том, что патрулирование кораблей ПРО США в Черном море и на Балтике угрожает всей европейской части России.

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При этом, подчеркнул он, российская сторона в состоянии противостоять оружию, которым оснащены американские эсминцы. «У нас есть корабли, подводные лодки, есть авиация, которая базируется на берегу и способна нанести удар по морским целям», — пояснил Комоедов.

«Мы не приходим к США, не утюжим их территориальные воды, — отметил он. — Они могут сказать, что они под эгидой НАТО действуют, но зачем дразнить и угрожать России, когда отношения между странами тонкие, как папиросная бумага?»

28 марта Познихир заявил, что объекты ПРО США в Европе и ракетные корабли, находящиеся вблизи границ России, представляют собой потенциальную угрозу безопасности. Огневые средства баз ПРО в Восточной Европе и на кораблях, по его словам, формируют мощный потенциал для возможного внезапного ракетно-ядерного удара по России. Он пояснил, что крейсера и эсминцы США, оснащенные противоракетами, являются одновременно и носителями крылатых ракет «Томагавк» с дальностью стрельбы до 2,5 тысячи километров.

В октябре прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва признала наличие угрозы национальной безопасности со стороны американской ПРО.